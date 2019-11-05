وظائف فنية وإدارية وصحية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي(صدى):

فتح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، باب التقديم إلى عدة وظائف فنية وإدارية وصحية شاغرة للمواطنين والمقيمين؛ للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأوضح المستشفى عبر موقعه الإلكتروني، أو الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات.

وأضاف أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية «فني معدات إطفاء/ ضابط طوارئ أول بالرياض، فني معدات إطفاء/ ضابط طوارئ ثانٍ بالرياض، أخصائي عمليات الشراء بالرياض، مساعد رعاية مرضى بالرياض».

كما تتضمن «ممرض ثانٍ بالرياض، فني إقفال بالرياض، استشاري أورام بالرياض، منسق إداري أول بالرياض، وأخصائي علاج طبيعي بجدة».

وأشار إلى أنَ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يناير 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــا .