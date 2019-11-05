وظيفة خالية في مركز الخريجين بجامعة الملك سعود

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز الخريجين جامعة الملك سعود عن توفر وظيفة بمسمى مهندس مبيعات، وفقًا لعدد من الشروط.

وأبرز المركز التفاصيل كالتالي:

المهام:

إعداد تقارير عن الفرص المتاحة في السوق ونشاطات المنافسين

دراسة وإعداد عروض البيع والعقود

متابعة مع العملاء

التنسيق مع الأقسام الأخرى بالشركة

المشاركة في توسيع قاعدة العملاء

شروط التقديم على النحو التالي:

1- بكالوريوس كلية علوم الحاسب (جميع التخصصات).

2- معدل تراكمي لايقل عن 3.75.

3- يفضل الحاصل على شهادة CCNA.

4- يفضل ان يكون حاصل على درجة أعلى من 80 في اختبار القدرة المعرفية.

(ولمن لم يجرى الاختبار سيكون هناك اختبار بسيط لقياس القدرات الذهنية للمتقدم عبر رابط سيتم إرساله للمتقدمين قبل اجراء المقابلة)

» للتقديم على البرنامج يرجى تعبئة البيانات التالية ( من هنــــــا ) .