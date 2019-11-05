الأمير خالد بن سلمان يُعلق على اتفاق الرياض

نايف السالم(صدى):

قال الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، إن اتفاق الرياض يأتي تتويجاً لجهود المملكة التي قادها سمو ولي العهد لتحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن.

وأضاف: تثمن المملكة التجاوب المثمر من فخامة الرئيس اليمني ووفد الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذين وضعوا مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار، وللدور الإيجابي للأشقاء في الإمارات للتوصل إلى اتفاق الرياض.

وتابع: نسأل الله أن يكون هذا الاتفاق منطلقاً لفتح صفحة جديدة يسودها الحوار الصادق بين جميع أبناء اليمن للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية.

ووقع الرئيس اليمني ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، اليوم الثلاثاء، اتفاق الرياض بحضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

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