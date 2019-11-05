وصفها بالرجل.. دانة الطويرش تسُب أحد متابعيها بألفاظ خارجة

خالد الظفيري(صدى):

فتحت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش، النار على أحد متابعيها بعد أن أهانها في تعليق على انستجرام.

وتضمن هجوم دانة ألفاظ خارجة، حيث تطاول بالكلام عليها، في تعليقه على إحدى صورها، قائلًا: “ما شاء الله .. حتى يا دافع البلى حريمنا بعد الولادة تقلب رجال”.

وخرجت “دانة” عن شعورها في الرد عليه، ثم تتداركت الموقف وحذفت التعليق.

وقالت دانة للمتابع: “والله يا بوسيف.. تتوقع ليش يقلبون رجال بعد الولادة ؟.. لأنه عينك لحريمك وسخة ودونية .. ولأنك إنسان قليل أدب ومش محترم .. ولا أنت متوقع أنا استانس من تعليقك واصفق؟.. عندك الولادة أمر سهل وطبيعي؟.. عندك نفسية المرأة بهالمشوار أمرها بسيط وعادي؟”.

وأضافت: “أنت إنسان فكرك محدود وسخيف وسطحي .. وأتمنى أنكم تختفون من الكرة الأرضية لأنه ما حد خرب ثقة بعض الحريم بنفسهم إلا أمثالكم .. ولا المرأة تستاهل أنها تعيش بوضع أحسن من شخص أفضل منك بآلاف المرات .. يا عمر الشريف يا ليوناردو دي كابريو يا توم كروز”.

وتضامن عدد من الجمهور مع دانة، بينما أشار البعض إلى أنها لم تُسيطر على ألفاظها مثله تمامًا.