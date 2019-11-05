معهد الإدارة العامة يعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

فتح معهد الإدارة العامة، باب التقديم إلى بعض الوظائف التعليمية للجنسين، معلنًا عن رغبته لشغل الوظائف بكوادر وطنية مؤهلة في بعض التخصصات.

ووضع المعهد عدة شروط، منها «أن تكون الدراسة لجميع المراحل العلمية بالانتظام، وأن يكون التخصص في المؤهل الأعلى متسقاً مع التخصص في المراحل العلمية السابقة، وأن لا يقل المعدل التراكمي لجميع المراحل الدراسية عن (3.75 من 5) أو (3 من 4) بتقدير جيد جداً أو أعلى».

وأضافت «أن تكون الدرجات العلمية الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة معادلة من قبل وزارة التعليم، أن تكون الدراسة لمرحلة الماجستير بنظام المواد الدراسية أو نظام المواد الدراسية و البحث، ولمرحلة الدكتوراه بنظام المواد الدراسية والبحث».

كما يُشترط الإلمام باللغة الإنجليزية، حيث يشترط للمتقدمين الحصول على درجة 80 في اختبار TOEFL iBT أو درجة 6 في اختبار IELTS في حال كانت لغة الدراسة غير اللغة الإنجليزية، ولتخصص اللغة الإنجليزية الحصول على درجة 100 في اختبار TOEFL iBT أو درجة 7 في اختبار IELTS.

ويشترط أن لا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة لحملة الماجستير و45 سنة لحملة الدكتوراه، وأن لا يكون قد مضى على آخر مؤهل علمي حصل عليه أكثر من 3 سنوات، وأن لا يكون المتقدم من خريجي برامج التجسير.

واستكملت أنه يُشترط الالتزام بإكمال الدراسات العليا في الخارج لدرجة الدكتوراه بحسب الاحتياج، في التخصص الذي يحدده المعهد، و وفق ضوابط الابتعاث المعتمدة في المعهد، واجتياز المقابلة التخصصية والشخصية، والالتزام بمقر التعيين الذي يحدده المعهد.

كما أشار المعهد إلى أن التخصصات المطلوبة «رجال – نساء»، كالتالي «الإحصاء، الموارد البشرية، الاقتصاد، العلاقات العامة والإعلام، الميزانية العامة/ المالية العامة، إدارة هندسية/ إدارة مشاريع، تقنية المعلومات (مسار أمن المعلومات/ الأمن السيبراني)».

وأضاف «إدارة الأعمال (مسار موارد بشرية/ مسار نظم المعلومات الإدارية/ مسار عام)، تحليل البيانات، القانون، تقنية المعلومات (مسار شبكات)، تقنية المعلومات (قواعد البيانات)، السلوك التنظيمي المحاسبة، إدارة صحية/ إدارة مستشفيات، المكتبات والمعلومات/ علم المعلومات، الإدارة العامة/ السياسات العامة، وسلاسل الإمداد/ إدارة العمليات اللوجستية».

ولفت إلى أنه للتقديم على الوظائف المتاحة يرجى تعبئة نموذج طلب التقديم إلكترونيًا من خلال موقع معهد الإدارة العامة الإلكتروني على الرابط التالي «بوابة التوظيف» من هنــــــــا .

وللاستفسار يرجى التواصل عبر الإيميل عبر «نموذج التواصل» من هنــــا .