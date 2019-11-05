دراسة تكشف ارتباط الوزن الزائد للحامل بتشوهات الجنين

أميره خالد(صدى):

أوضحت دراسة حديثة، أجريت على حوالي مليون حامل ، أن السبب الرئيسي لحدوث مضاعفات للأم خلال فترة الحمل، وإصابة الجنين بتشوهات وعيوب خلقية، هو السمنة الزائدة.

وحسب دراسة ، فإنه كلما إرتفع معدل السمنة عند المرأة الحامل، إزدادت فرصة إصابة الجنين بتشوهات خلقية، كعيوب الأعضاء التناسلية، والجهاز الهضمي والبولي والعصبي.

وأضافت الدراسة، أن 3.5 في المائة من النساء اللواتي يعانين من السمنة، أنجبن أطفالا بعيوب خلقية، ونصح الخبراء المشاركين في هذه الدراسة، النساء الحوامل بإتباع نظام غذائي صحي وسليم، وممارسة رياضة المشي، من أجل الحفاظ على وزن مثالي، وتجنب تشوه جنينهن.

كما يمكن أن يتسبب الوزن الزائد عند المرأة الحامل، مخاطر أخرى، كسكر الحمل، وإرتفاع ضغط الدم بالإضافة إلى خطر الولادة المبكرة، لذلك أفضل طريقة للوقاية من هذه المخاطر هي مراقبة الحامل لوزنها بإستمرار، والحفاظ على الوجبات الصحية والمتوازنة.