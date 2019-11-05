شاب يدهس صديقه حتى الموت بسبب فتاة
أقدم شاب مغربي على ارتكاب جريمة بشعة ، حيث قام بدهس صديقه بالسيارة حتى الموت والتسبب في اصابة خطيرة لفتاة ، عقب نزاع الصديقين عليها ، بمنطقة منطقة أمي عائشة المغربية .
وأعلنت الشرطة المغربية ، تمكنها من ضبط شاباً يبلغ من العمر 28 عاماً ، للإشتباه في تورطه في جريمة قتل صديقه، دهسا بالسيارة والتسبب في اصابة خطيرة لشابة بمنطقة أمي عائشة ضواحي عين تاوجطات.
وأكدت الشرطة ، أن المتهم كان رفقة الضحية وشابة تشتغل بإحدى المقاهي، حيث قاموا بجولة بالسيارة شملت عدد من المدن ، وهم في حالة سكر, لتنتهي ليلتهم في محطتهم الأخيرة بجريمة قتل سببها نزاع حول الشابة ، التي كانت برفقتهما ، والتي تعرضت لجروح خطيرة .
دنيا دواره[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 11 ساعة
رأى الحب سكارى ،،،,,,,,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86404 ] نشر منذ 10 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..