شاب يدهس صديقه حتى الموت بسبب فتاة

الرباط(صدى):

أقدم شاب مغربي على ارتكاب جريمة بشعة ، حيث قام بدهس صديقه بالسيارة حتى الموت والتسبب في اصابة خطيرة لفتاة ، عقب نزاع الصديقين عليها ، بمنطقة منطقة أمي عائشة المغربية .

وأعلنت الشرطة المغربية ، تمكنها من ضبط شاباً يبلغ من العمر 28 عاماً ، للإشتباه في تورطه في جريمة قتل صديقه، دهسا بالسيارة والتسبب في اصابة خطيرة لشابة بمنطقة أمي عائشة ضواحي عين تاوجطات.

وأكدت الشرطة ، أن المتهم كان رفقة الضحية وشابة تشتغل بإحدى المقاهي، حيث قاموا بجولة بالسيارة شملت عدد من المدن ، وهم في حالة سكر, لتنتهي ليلتهم في محطتهم الأخيرة بجريمة قتل سببها نزاع حول الشابة ، التي كانت برفقتهما ، والتي تعرضت لجروح خطيرة .