حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الأربعاء

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة على مختلف مناطق المملكة غدًا الأربعاء.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

كما يتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على الحدود الشمالية والجوف والاجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والقصيم, بينما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة.

وأضافت أنه يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.