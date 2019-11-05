النيابة العامة تُعرف عمليات غسل الأموال

علي القحطاني(صدى):

أوضحت النيابة العامة أن عمليات غسل الأموال هي العمليات التي يقوم من خلالها المجرمون بإضفاء صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة عن نشاطات إجرامية.

وكانت وزارة المالية، قد أوضحت أن نظام مكافحة غسل الأموال حدد الأفعال التي يعد من قام بها مرتكبة الجريمة غسل الأموال.

وأشارت إلى أن تلك الأفعال، منها:اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها مع علمه أنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع، وإخفاء أو تمويه طبيعة أموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها مع علمه أنها من متحصلات جريمة.

كما حذرت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، في بيان صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، من جرائم غسل الأموال.

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