بعد خطأ في إدخال تاريخ.. الصحة تُحيل موظفاً في مستشفى العارضة للتحقيق

تركي السالم(صدى):

قررت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان إحالة موظفًا، يعمل في مستشفى العارضة العام، إلى التحقيق، لتسببه في خطأ أدى إلى حرمان عدد من المراجعين من مقابلة الاستشاري الزائر بقسم العيون، وحضورهم بعد مغادرته بيوم.

وكان عدد من مراجعي قسم العيون، بمستشفى العارضة العام قد وردتهم رسائل نصية تفيدهم بضرورة الحضور يوم الخميس الماضي، لمقابلة الاستشاري الزائر بعد فترة انتظار طويلة.

وفوجئوا عند المراجعة بأن الطبيب قد حضر يوم الأربعاء، أي قبل يوم من الموعد المحدد، وكان من المفترض إدخال تاريخ هذا اليوم، وليس اليوم الذي بعده.

وأكدت “ صحة جازان ”على أنه تمت إعادة جدولة مواعيدهم، وإحالة الموظف للتحقيق.