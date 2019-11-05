كلية الاتصالات بالرياض تنظم حملة للتبرع بالدم لمرضى سرطان الأطفال

حسين العلي(صدى):

دشن عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة حملة التبرع بالدم لمرضى سرطان الأطفال ، والذي تنفذه الكلية ممثلة في الوحدة الصحية بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وتستمر لمدة أسبوعا , وهو أسبوع سنوي يقام للسنة السادسة والعشرين.

واوضح “الخليفة” أن هذه الحملة تأتي مشاركة من منسوبي الكلية لدعم هذه الفئة الغالية من أبناء هذا الوطن العظيم والذي يعانون من هذا المرض الخطير داعيا الله سبحانه وتعالى أن ينزل لهم الصحة والعافية ويحفظهم من كل مكروه .

وأشار “الخليفة” إلى أن هذه الحملة تأتي من مبدأ التعاون والتكاتف الذي حث عليه الدين الإسلامي الحنيف، وتهدف إلى ترسيخ صورة العمل التطوعي ,والإسهام في سد حاجة المحتاجين من المرضى لنقل الدم ، وإيماناً من الكلية ومنسوبيها بالدور الإنساني والحيوي الذي يجب أن تقوم به لخدمة المجتمع , والتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنها مستشفى الملك فيصل التخصصي, مقدما شكره للفريق الطبي والمتبرعين .