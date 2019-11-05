خلال توقيع اتفاق الرياض .. ولي العهد: سيفتح الآفاق إلى الحل السياسي المنشود (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

تشهد المملكة، توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد،وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وقال سمو ولي العهد في مراسم التوقيع، إن المملكة حريصة على وحدة واستقرار اليمن، مضيفًا: « عملنا على رأب الصدع بين الأطراف اليمنية ».

وتابع سموه : « هدفنا نصرة الشعب اليمني ومواجهة التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية»، مؤكدًا «سنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوصول إلى حل سياسي.. واتفاق الرياض سيفتح الآفاق إلى الحل السياسي المنشود ».