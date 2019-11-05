أسباب صادمة لتفضيل النساء لحياة العزوبية

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في العلاقات الاجتماعية ، إن عدد كبير من النساء يخترن البقاء عازبات والاستمتاع بأوقاتهن بدلاً من الزواج والشعور بضغوط الحياة من بيت وأولاد ومتطلبات العمل، فلا تجد وقتاً للاهتمام بنفسها وهوايتها .

وكشف الخبراء عن الأسباب الصادمة، والتي قد تكون سبباً في تأخرها عن الزواج ، مُشيرين أنه غالباً ما تشتكي النساء في العلاقات من عدم وجود وقت لأنفسهن ، إنهن دائماً إما يعتنين بشريكهن أو أطفالهن، ومع ذلك العازبة لديها كل الوقت في العناية بجمالها أو الذهاب إلى حفلة موسيقية، فهي مسؤولة عن حياتها، لا يوجد ضغط لتلبية توقعات شريك حياتها في كل وقت.

وتابع الخبراء ،تفكر الفتيات ، أنه معظم الوقت، إن لم يكن دائماً، ينتهي الأمر بالنساء بالتخلي عن آمالهن وأحلامهن عندما يدخلن في علاقة جدية، من ناحية أخرى، إنهن طموحات وقادرات على التركيز بشكل أفضل على تحقيق أهدافهن. لديهن أولوياتهن مباشرة، وهذا هو السبب في أن النساء العازبات أكثر نجاحاً وسعادة؛ لذا تفضل بعض النساء العزوبية.

وعندما تكونين في علاقة، تقضين معظم وقتك مع شريكك ولا تقضين أي وقت مع أصدقائك وعائلتك، ولكن عندما تكونين عازبة، يكون لديك الوقت الكافي لفحص أحبائك في كثير من الأحيان وقضاء وقت ممتع معهم.

كما أنه كونك عازبة يساعدك ذلك على رؤية العالم في ضوء مختلف، وتجربة أشياء لا يمكنك القيام بها أثناء وجودك في علاقة. أنت تسافرين أكثر وتأخذين الوقت الكافي لاستكشاف الأشياء من حولك.