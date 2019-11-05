معالج فيزيائي يستغل عمله ويتحسس جسد مريضة

أبوظبي(صدى):

استغل معالج فيزيائي آسيوي، وظيفته الإنسانية والعملية في هتك عرض مريضة كندية لجأت إليه لتلقي العلاج الطبيعي في المركز الذي يعمله به بدبي.

وقضت محكمة الاستئناف في دبي، بإيقاع عقوبة الحبس ثلاثة أشهر والاكتفاء بالإبعاد للمعالج الفيزيائي الذي يبلغ من العمر 38 عامًا.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة، أن المجني عليها صاحبة الـ45 عامًا كانت تتلقى العلاج، وفوجئت بالمتهم يتحسس صدرها ويحاول تقبيلها، وعلى الفور أبلغت الشرطة التي أحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات.

وحدثت هذه الواقعة في شهر مايو الماضي، فأثناء قيام المعالج بعمله، مد يه تحت ملابسها وتحسس جسدها فنهرته وأخبرتها بعدم الاقتراب من هذه المنطقة، لكنه عاود فعلته واقترب منها وقام بتقبيلها، فدفعته بعيدًا وتركت المركز وهي في حالة صدمة .

كما أرسلت رسالة نصية تستنكر تصرفه وتسأله عن سبب فعله، ليؤكد أنه لم يستطع مقاومة جمالها، فأبلغت مركز شرطة بر دبي عن الواقعة وتم القبض عليه.