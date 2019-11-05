« بلازما الدم » تقنية جديدة لمحو آثار حب الشباب

أميرة خالد(صدى):

أكد خبراء التجميل ، أن الحل لآثار حب الشباب متاح وسهل من خلال تقنية ثورية في الطب تعرف باسم “بلازما الدم” أو بـ”PRP” ، فهي أحد مكونات الدم الذي يحتوي على المعادن والفيتامينات والهرمونات .

وظهرت هذه التقنية قبل ما يزيد عن عشر سنوات، وجرى تطويرها من أجل الاستخدام التجميلي على بشرة متعبة ومليئة بالندوب الناجمة عن الإصابة بحب الشباب.

وقال الخبراء إنه يتم تحضير هذه “البلازما” بعد أخذ عينة من دم المريض وفصل مكونات العينة لاستخلاص البلازما، ثم يتم حقنها من جديد في البشرة المتعبة لتعزيز الكولاجين.

ورغم اختلاف طرق حقن البلازما وتطويرها من قبل أطباء التجميل، تظل هذه الخطوة العلاجية من الإجراءات التي تجذب كثيرا من الناس والمشاهير وذلك لكونها آمنة ومضمونة النتائج، خاصة إذا تم إجراؤها ضمن جلسات عديدة.