« الاستثمار » تُحذر من مكالمات الاحتيال وتوجه رسالة للمواطنين

علي القحطاني(صدى):

وجهت الهيئة العامة للاستثمار رسالة تحذيرية للمواطنين من التجاوب مع مكالمات الاحتيال التي تصل لبعض المواطنين من أشخاص يزعمون أنهم ينتسبون للهيئة ويطلبون تحويل مبالغ مالية.

وأكدت الهيئة في بيان لها على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية؛ لتجنب عمليات التحايل الإلكتروني، مؤكدة على ضرورة توخي الحذر في حال تلقي مكالمات أو رسائل إلكترونية مشبوهة من أشخاص يدعون أنهم من منسوبي الهيئة ويطلبون تحويل مبالغ مالية.

وشددت على أن منسوبي الهيئة لا يطلبون من العملاء معلوماتهم الشخصية أو تفاصيل حساباتهم البنكية، كما أن كامل التعاملات مع الهيئة وتقديم خدمات الاستشارات اللازمة للشركات المحلية والأجنبية لا يتم إلا من خلال مراكز علاقات المستثمرين المتواجدة في عدد من مناطق المملكة لخدمة كافة المستثمرين.