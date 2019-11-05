احذر من الرصيف.. أبرز أسباب تلف إطارات السيارة

أميرة خالد(صدى):

كشفت مؤسسة ديكرا للفحوصات الفنية، عن أبرز أسباب تلف إطارات السيارة، التي تعد من أهم الأجزاء في السيارة، سواء في عملية السير أو في عوامل الأمان، خاصة أنها تواجه الكثير من الضغوطات الناتجة عن احتكاكها المباشر بالطريق.

وأوضحت المؤسسة أن « الرصيف » هو أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تلف الإطارات، فهو يعد العدو الأول للإطارات، لافتة إلى أن الارتطام به قد يتسبب في تشوه شكل الإطار أو تشققه أو يؤدي إلى ظهور اعوجاجات به.

ووجهت عدة نصائح لقائدي السيارات، أبرزها ضرورة مراعاة وجود مسافة كافية بين السيارة والرصيف عند صف السيارة للانتظار؛ لتجنب احتكاك الإطارات بالرصيف وبالتالي التقليل من فرص تلفها.

كما حذرت من النتائج الخطيرة المترتبة على قيادة السيارة مع وجود تشوهات أو أضرار في الإطارات، والتي قد تسبب انفجار الإطارات على الطريق، خاصة أثناء القيادة بسرعات تتخطى 120 كلم/س.