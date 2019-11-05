الإفراج عن مراهقة ذبحت سائق حاول اغتصابها

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، قرارها بإخلاء سبيل الطفلة أميرة أحمد، التي قتلت سائقًا حاول اغتصابها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“فتاة العياط“.

وحدثت الواقعة بمحاولة استدارج سائق ”ميكروباص“ للفتاة إلى منطقة صحراوية وحاول اغتصابها تحت تهديد السلاح فذبحته بسكين.

وكانت الفتاة على علاقة عاطفية بشخص يدعى ”وائل.م“ سائق، ويوم الحادث أثناء تنزههما بحديقة الحيوان بالجيزة، وأثناء انصرافهما افترقا بسبب الزحام، وعندما اتصلت بصديقها ”وائل“ أجاب شخص آخر، وادعى أنه عثر على الهاتف، وطلب منها لقاءه لتسليمها الهاتف.

وبالفعل توجهت الفتاة للقرية للحصول على الهاتف، والتقت بالقتيل ”أ.ف“ سائق، فعرض عليها توصيلها بسيارته إلى الطريق الصحراوي الغربي لاستقلال سيارة والعودة لمسكنها، فوافقته، وأثناء سيره بسيارته اصطحبها داخل مدق جبلي وهددها بسكين محاولًا الاعتداء عليها جنسيًا، فأوهمته بموافقتها، وعندما ترك السكين حصلت عليها، وسددت له عدة طعنات فسقط قتيلًا.