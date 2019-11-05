وظائف شاغرة للجنسين في شركة القرعاوي

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة مجموعة القرعاوي التجارية، باب التقديم إلى عدة وظائف شاغرة للجنسين؛ للعمل في الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة تحت مسمى « أخصائيو مبيعات » ؛ للعمل في معارض بوديوم وفيرساتشي بوتيك.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أبناء وبنات المواطنات، والعمر من 18 إلى 35 سنة، لافتة إلى أن المميزات تتمثل في « راتب 4500 ريال، ساعات العمل 8 ساعات، تأمين طبي، وتأمينات اجتماعية » .

كما أشارت إلى أنه للمقابلات «القرعاوي قاليريا – طريق الملك فهد تقاطع شارع العروبة»، يوميًا من السبت للخميس من الساعة 10 صباحًا إلى 12 ظهرًا، وترسل السيرة الذاتية بعنوان «دوام كامل» على [email protected]