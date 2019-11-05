الانتقالي الجنوبي: اتفاق الرياض يكبح مليشيا الحوثي الإيرانية

نايف السالم(صدى):

أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، بيانًا ترحيبيًا باتفاق الرياض، إذ أكد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي على أهمية اتفاق الرياض الذي رعته المملكة.

وبيّن الزبيدي في تصريحات له، أن « هذا الاتفاق يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة مع التحالف العربي بقيادة المملكة، وذلك لبناء المؤسسات وتثبيت الأمن والاستقرار في بلادنا، ورفع المعاناة عن شعبنا، وكبح ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني».

وأضاف: «نثق بشكل مطلق في حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، لذلك كنا حريصين على نجاح وساطة المملكة وجهودها من أجل السلام».

اقرأ أيضًا: