سعود السويلم يٌقسم النصراويين لقسمين ويصف بعضهم بـ « شلة البلوت »

ماجد محمد(صدى):

أثار رئيس نادي النصر السابق سعود السويلم، جدلا بتصريحاته الأخيرة حول بعض النصراويين؛ حيث شن هجوماً نارياً على بعض ممن أسماهم “محسوبون” على النصر.

وقال السويلم في فيديو ظهر فيه مع مع زيد السويداء الممثل التلفزيوني، إن النصراويين قسمين، الأول منهم لا يهتم سوى بمصلحة الفريق فقط ولا يهمه من يتولى المهمة الرئاسية طالما النصر يحقق النتائج الإيجابية.

و القسم الآخر نرجسيون ولا يهتمون إلا باختلاق المشاكل وافتعال الأزمات وتقسيم المدرج، موضحاً أنهم لا يهمهم إلا مصلحة جيوبهم.

ووصف السويلم من لا يهمهم مصلحة النادي بأنهم “شلة البلوت” ولا قيمة لهم ولا يساوون شيئاً ،مضيفًا: لا يهمهم سوى جيوبهم، إن أعطيتهم امتدحوك وإن لم تعطهم هاجموك.