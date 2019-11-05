« بلدية الخرج » تعلق على تجول مركبة داخل مضمار المشاة الجديد

الخرج(صدى):

كشفت بلدية محافظة الخرج بمنطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، حقيقة رصد مخالفة بمضمار المشاة بطريق الملك سلمان؛ لتجول مركبة به.

وأكدت البلدية أنها تفاعلت مع ما تم نشره خلال مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص مضمار على طريق الملك سلمان تقاطع الأمير سلطان بن عبدالله، وذلك بعد تجول أحد المركبات داخل حدود المضمار بشكل غير لائق.

وأوضحت في سلسلة تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري، وجه بتكثيف تواجد الأمن الصناعي بكامل أنحاء المضمار.

كما أشارت إلى أنه تم البدء في تركيب كاميرات مراقبة؛ للحد من مثل هذه التصرفات وعدم العبث بمرافقه، فضلًا عن إعطاء القاصدين للمكان سبل الراحة على مدار الساعة.