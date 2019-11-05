أول تعليق من نوال الكويتية بعد اعتذارها عن «ليلة سهم»

أميرة خالد(صدى):

خرجت الفنانة الكويتية نوال، في أول تعليق لها بعد اعتذارها عن المشاركة في حفل «ليلة سهم» برفقة عدد من النجوم في موسم الرياض 2019.

وأعلنت شركة روتانا، عن اعتذار نوال الكويتية بسبب عارض صحي، فيما قالت الفنانة : « حبيت أطمنكم إني الحمدلله بخير شوية تعب ويزول إن شاء الله، شكرًا لكل من سأل عني والله لا يحرمني منكم وأشوفكم قريب إن شاء الله»

من جانبه، قال الفنان عبد المجيد عبدالله: «ألف سلامة عليك يا أم حنين حبيبتي وما تشوفين شر وقدامك العافيه»، فيما ذكر الفنان رابح صقر: « خطاك السوء يا أم حنين وسلامتك من كل شر» .

وكذلك علقت الفنانة السورية أصالة نصري على الظرف وكتبت: «ياحبيبة الرّوح ويا صديقتي القريبة الحنونه الطيّبة، ألّف سلامة على قلّبك وما تشوفي شرّ، الله يحفظك لعيلتك الكبيرة الّلي صرتي بالنّسبه إلهم المثل الأعلى للرقيّ والفنّ الرفيع المُتقن، سلامة قلّبك وروحك وصوتك ياقلبنا وروحنا وصوتنا نوالتي الغالية ».