إعفاء حامل الإقامة المميزة من رسوم التابعين
أعاد مركز الإقامة المميزة، التذكير بأنه لا رسوم على مرافقي حامل الإقامة المميزة.
وقال المركز: «يُعفى حامل الإقامة المميزة من دفع الرسوم المالية للتابعين التي تفرض على حامل رخصة الإقامة».
يذكر أن شروط التقديم على الإقامة المميزة كالتالي:
• تقديم جواز سفر ساري المفعول
• ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة.
• خلو السجل الجنائي للمتقدم من السوابق.
• تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.
• تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم.
• أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل المملكة.
ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــا .
بسيط123[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 54 دقيقة
ما يسمى رسوم المرافقن او التابعين من أكل أموال الناس بالباطل ، وما كان كذلك فهو منزوع الخير والبركة ولو كان تريليونات …نسأل الله يبعد عنا كل حرام وأن يبارك لنا في كل حلال …