إعفاء حامل الإقامة المميزة من رسوم التابعين

علي القحطاني(صدى):

أعاد مركز الإقامة المميزة، التذكير بأنه لا رسوم على مرافقي حامل الإقامة المميزة.

وقال المركز: «يُعفى حامل الإقامة المميزة من دفع الرسوم المالية للتابعين التي تفرض على حامل رخصة الإقامة».

يذكر أن شروط التقديم على الإقامة المميزة كالتالي:

• تقديم جواز سفر ساري المفعول

• ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة.

• خلو السجل الجنائي للمتقدم من السوابق.

• تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.

• تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم.

• أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل المملكة.

ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــا .