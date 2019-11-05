بالفيديو.. سمية الخشاب تتجاوز أزمتها مع طليقها بالرقص في إسبانيا

برشلونة(صدى):

نشرت الفنانة سمية الخشاب ، فيديو جديد لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، من أجواء حفل تكريمها في مهرجان القفطان الدولي، الذي نظمته الجالية المغربية، في برشلونة.

وظهرت الخشاب في مقاطع وهي ترقص بحماس على أنغام أغانِ مغربية، مع عدد من المدعوات الموجودات في حفل التكريم، وتفاعل محبوها مع هذه اللقطات متمنين لها النجاح .

فيما أشار متابعون أن الفيديو يٌظهر رغبة الفنانة في تجاوز أزمتها مع طليقها أحمد سعد، حيث احتفلت بإنجازاتها وحياتها العملية والتكريمات التي تنالها هذه الفترة .

وعلى صعيد آخر، توعدت سمية الخشاب لطليقها أحمد سعد بأن تلاحقه قضائياً من أجل الحصول على كافة حقوقها الشرعية والقانونية، وذلك بعد أن رفع دعوى ضدها في الخفاء صدر حكم فيها بالسجن 3 سنوات لإصدارها شيك دون رصيد لصالحه.