أمانة مكة تطيح بـ « قرد الشوقية » لإثارته الذعر بين المواطنين

نايف السالم(صدى):

بعد أن تسبب ” قرد الشوقية ” في إثارة الذعر والخوف بين السكان في حي الشوقية بمكة المكرّمة ، لعدة أشهر، نجحت أمانة العاصمة المقدّسة، فجر اليوم، من الإطاحة به .

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدّسة المهندس رائد سمرقندي، في تصريحات إعلامية ، إنه تمت الإطاحة بقرد الشوقية، إثر تكثّيف أمانة العاصمة المقدّسة أعمالها الرقابية لمكافحة القرود والحيوانات الضالة ضمن نطاق بلدية الشوقية الفرعية .

وتابع ، حيث باشرت الإدارة العامة للصحة العامة الموقع مدار الشكوى، وتمّ توزيع أقفاص كبيرة خاصة بمكافحة القرود وتثبيتها في بعض الأماكن، ومتابعتها بصفة دورية وعلى مدار الساعة بمشاركة 6 فرق ميدانية وبدعم ومساندة من الدوريات الأمنية.

وأضاف أن أعمال الرصد والمتابعة مستمرة بالمنطقة لمكافحة الآفات والحيوانات الضالة؛ حيث يتم العمل على إبعادها من المناطق السكنية والسيطرة عليها بالطرق الصحية المتبعة.