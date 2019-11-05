حرم أمير منطقة الرياض ترعى حفل الزواج الجماعي الرابع لفتيات جمعية إنسان

سعيد العجل(صدى):

نوّهت حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة، نورة بنت محمد بن سعود، بالدعم الذي تتلقاه الجمعيات والجهات الخيرية، من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله، وقالت إن ذلك ليس بمستغرب على مؤسس جمعية إنسان الذي أولى الأيتام جل اهتمامه ورعايته، منذ انطلاقتها الأولى قبل نحو 20 عاما إلى أن أصبحت الجمعية صرحا خيريا بارزا، تقدم الرعاية والخدمات المتميزة لفئة عزيزة في المجتمع ، وقدمت شكرها لكل من ساهم بدعم هذا الزواج المبارك من أفراد وجهات، مؤكدة أن فكرة الزواج الجماعي فرحة جماعية رائعة، من شأنها إدخال الفرحة والسرور إلى نفوس المستفيدين، وإحساس جميل تستشعره الأسر والأمهات، وتدل على تكاتف وتعاضد أفراد المجتمع الواحد .

جاء ذلك خلال رعاية سموها لحفل زواج فتيات إنسان الرابع، وذلك بحضور عدد من سيدات المجتمع ، وحرم أعضاء مجلس الإدارة وكبار الداعمات والكفالات بجمعية إنسان .

وتخلل الحفل كلمة ألقتها د. شعيع مهل العتيبي مساعد المدير العام للشؤون النسائية أوضحت فيها أن هذا الحفل البهيج يزدان بزفاف 161عروس من فتيات “إنسان” ليشقن طريقهن في الحياة، ويكن أمهات المستقبل، ويشكل الزواج الجماعي وثبة كبيرة لترسيخ معاني التعاون و التآزر التي يدعو لها سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين في ظل حكومتنا الرشيدة.

مبينة أن العمل الخيري الإنساني و الجهد الاجتماعي في جمعية “انسان” يتلقى كل الدعم من أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية صاحب السمو الملكي / الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير / أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الإدارة ـ رئيس اللجنة التنفيذية، ويتجسد في عمل مؤسسي منظم، ويتبلور هذه الليلة في حفل الزواج الجماعي الرابع لفتيات إنسان، وهذا العمل يعزز البر بمختلف أشكاله وصوره، ويمثل وعي المجتمع وأفراده بمسؤوليتهم الاجتماعية تجاه أوطانهم ومجتمعهم .

وأشارت العتيبي أن تكاليف هذا الحفل قد مولت و دعمت من فاعل خير رفض الإفصاح عن اسمه . فهنيئاً له ما قدم من دعم وما أعطى وشجع وآزر. و لقد تحقق الدعم لمبادرة الزواج الجماعي كسلسلة من دعم المتبرع استمرت ل اربع أعوام متتالية جعلها الله في موازين أعماله .

وفي ختام كلمتها قدّمت د. شعيع العتيبي شكرها وتقديرها لسمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود لرعايتها وتشريفها حفل زواج فتيات إنسان ، كما شكرت الحضور لتلبيتهن الدعوة، والجهات الداعمة والإعلاميات، والداعمات والمشاركات، سائلة الله تبارك وتعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يتقبل كل جهد وبذل وعطاء.

تلا ذلك عرض فلم وثائقي عن مراحل ومسيرة الجمعية في دعم الزواج الجماعي لفتيات إنسان في نسخه المتتالية .

ثم كلمة العرائس ألقتها إحدى الفتيات المشاركات عبّرت فيها مشاعر السعادة وسرورها وزميلاتها بهذه الأمسية البهيجة، وقالت إن مشاعر الفرح تفيض بنا ونحن نبدأ فيها مسيرة حياة جديدة وقد اكتملت فرحتنا وسعادتنا بهذا اليوم، حين سخر الله لنا من أهل الخير من شاطرنا فرحتنا وقدم الدعم لنا، فجعل هذه الليلة من أجمل الليالي التي لن ننساها، فدعوة خالصة من القلوب لفاعل الخير الذي أبهجنا وجعل زواجنا جميلا ومميزاً بحضوركم .ودعوة من قلبي لسمو الأميرة نورة التي رغم مشاغلها، إلا انها جعلت ليلتنا مضيئة بتشريفها ، وجميلة بحضورها، ودعوة أخرى لجمعية إنسان التي احتضنتني طفلة صغيرة وعوضتني عن غياب والدي وها هي اليوم تحتفل بي عروساً بينكم .

وتوالت فقرات الحفل، حيث كرمت سمو الأميرة نورة ، الجهات الداعمة والمشاركين ، وعرائس إنسان، حيث تم زف 161 فتاة، وتقديم مبلغ مالي لكل عروسة، إضافة إلى طقم ذهب . كما قدمت الجمعية درعا تذكاريا لسمو راعية حفل الزواج الجماعي الرابع بجمعية إنسان