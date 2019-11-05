وظائف شاغرة في شركة تكافل الراجحي

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الراجحي للتامين التعاوني (تكافل الراجحي) من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل )، عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في مدينة ( الرياض ) ، بمسمى (أخصائي توظيف) – (3 وظائف ) – للرجال.

وأوضحت أن المتطلبات: درجة البكالوريوس أو مايعادلها / العلوم الإدارية، لا يشترط توفر خبرة، نوع الدوام : دوام كامل فترة العمل صباحية؛ بينما وصف التدريب: تنفيذ أنشطة التوظيف داخل المنشأة، وتنسيق عملية اختيار المرشحين.

وتعد المهام التدريبية: تنفيذ السياسات: تنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالقسم، وضمان الالتزام بها داخل المنشأة؛فيما اختيار المرشحين: إجراء مقابلات مع المرشحين، وترتيب عمليات التقييم والاختبارات، وإعداد عروض العمل للمرشحين.

يأتي ذلك بالإضافة إلى الدعم الإداري : دعم الإدارة في عمليات الأنشطة بالقسم. تقييم العمليات : دعم الإدارة في تقييم العمليات والإجراءات الخاصة بالقسم؛ بينما للتقديم من خلال الرابط التالي: هنا