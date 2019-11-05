مفاجأة سارة لجماهير الهلال قبل لقاء أوراوا

نواف السالم(صدى):

كشف الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان، اليوم الثلاثاء، أن الجهاز الطبي في الهلال منح محمد كنو الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية ابتداءً من مران مساء اليوم.

وغاب كنو عن المشاركة مع نادي الهلال؛ بسبب الإصابة التي جعلته يغيب عن المشاركة في المباريات لقرابة شهر ونصف.

ومن المنتظر، أن يقام ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال و أوراوا على ملعب محيط الرعب في الرياض يوم السبت القادم والموافق 9 نوفمبر الجاري عند تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مكة المكرمة.