مفاجأة سارة لجماهير الهلال قبل لقاء أوراوا
كشف الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان، اليوم الثلاثاء، أن الجهاز الطبي في الهلال منح محمد كنو الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية ابتداءً من مران مساء اليوم.
وغاب كنو عن المشاركة مع نادي الهلال؛ بسبب الإصابة التي جعلته يغيب عن المشاركة في المباريات لقرابة شهر ونصف.
ومن المنتظر، أن يقام ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال و أوراوا على ملعب محيط الرعب في الرياض يوم السبت القادم والموافق 9 نوفمبر الجاري عند تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مكة المكرمة.
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 517 ] نشر منذ 50 دقيقة
رمانة وفاكهة الهلال والمنتخب السعودي..
لاعب يملك إمكانيات عالية جداً وكنترول ويجيد الإلتحام والإفتكاك ويملك رجل قوية وتسديد عالي جداً خلاف سرعته ما شاء الله تبارك الرحمن.
عودة كنو ضرورية لربط الدفاع مع المحور الهجومي..
لاعب من كوكب أخر وكم كنت أمنى إحترافة للخارج لما يملكه من كرزيما لاعب محترف بمرتبة شرف فاخرة.
بالتوفيق لزعيم أسيا وفالنا البطولة الأسوية بحول الله وقوتة