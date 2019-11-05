طفلة جريئة تفقأ عين التمساح لإنقاذ صديقتها

هراري(صدى):

نجحت الطفلة الجريئة الزيمبابوية ريبيكا مونكومبوي ” 11عاماً ” ، في إنقاذ صديقتها لاتويا مواني ” 9 سنوات ” من بين فكَي تمساح، عقب الفقز على ظهره وفقأ عينيه وذلك بتصرف يحمل كثيراً من الشجاعة والمخاطرة.

وكشفت صحيفة “صنداي تايمز” المحلية، تفاصيل الواقعة ، أنه في أثناء عودة ريبيكا؛ وصديقاتها من السباحة في جدول بالقرب من منزلهم في قرية “سندريلا”، سمعن صراخاً صادراً من الماء، وأصيبت الفتاة بالذهول لرؤية تمساح يجر صديقتها في الماء.

وفي حين أن جميع الأطفال الآخرين كانوا خائفين أو هربوا من المكان، اندفعت ريبيكا؛ نحو الماء، وقفزت فوق التمساح وبدأت تفقأ عينيه إلى أن دفعته إلى إرخاء فكيه عن لاتويا.

وذكرت التقارير أن الفتاة الشجاعة ركضت نحو التمساح الذي قبض على لاتويا؛ من يدها وساقها، ثم بدأت في ضربه بقبضاتها، لكن ضرباتها على ما يبدو لم تزعج التمساح على الإطلاق، لذا استخدمت أصبعها في وكز عينيه حتى أرخى فكيه عن لاتوياً ثم سبحتا مبتعدتين عن التمساح الذي لم يهاجمهما ثانية.