محمد رمضان يكسب 3 مليون دولار من قناته على «يوتيوب»

القاهرة(صدى):

ارتفعت مشاهدات قناة الفنان المصري محمد رمضان على يوتيوب لتتخطى حاجز الاثنين مليار مشاهدة، ليحتل رمضان بذلك المركز الأول في قائمة ترتيب الأعلى مشاهدة في الشرق الأوسط؛ حيث ستصل الأرباح السنوية إلى حوالي 3.3 مليون دولار، ما يعادل 53 مليون و174 ألف و550 جنيها مصريان.

ويحصل محمد رمضان شهريا من قناته على اليوتيوب ما يصل إلى 275 ألف دولار، أي ما يزيد عن 4 ملايين و430 ألف جنيه؛ فيما حقق في آخر 30 يوما أكثر من 68 مليون مشاهدة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى ما يزيد على 270 ألف سبسكرايب، وفقا للموقع المتخصص في إحصاءات وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي؛ فيما تعد قناته هي أعلى قناة لفنان في مصر من حيث عدد المشاهدات والسبسكرايب، ويليه في مصر الفنان تامر حسني.