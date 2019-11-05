محمد رمضان يكسب 3 مليون دولار من قناته على «يوتيوب»
ارتفعت مشاهدات قناة الفنان المصري محمد رمضان على يوتيوب لتتخطى حاجز الاثنين مليار مشاهدة، ليحتل رمضان بذلك المركز الأول في قائمة ترتيب الأعلى مشاهدة في الشرق الأوسط؛ حيث ستصل الأرباح السنوية إلى حوالي 3.3 مليون دولار، ما يعادل 53 مليون و174 ألف و550 جنيها مصريان.
ويحصل محمد رمضان شهريا من قناته على اليوتيوب ما يصل إلى 275 ألف دولار، أي ما يزيد عن 4 ملايين و430 ألف جنيه؛ فيما حقق في آخر 30 يوما أكثر من 68 مليون مشاهدة.
يأتي ذلك بالإضافة إلى ما يزيد على 270 ألف سبسكرايب، وفقا للموقع المتخصص في إحصاءات وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي؛ فيما تعد قناته هي أعلى قناة لفنان في مصر من حيث عدد المشاهدات والسبسكرايب، ويليه في مصر الفنان تامر حسني.
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 548 ] نشر منذ 14 ساعة
أبو طعميه والله انه عندي نكره وما أعرفه…. لاكن الذباب يجتمع على ما يهواه
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 517 ] نشر منذ 14 ساعة
قول حد الأرنب..!
حتى في الأرقام مبالغ فيها أوي أوي أوي..؟
والله ان الفن يمين وهو يسار الي مسوي نفسة مايكل جاكسون سلاسل وملابس خلع واساور وقصات ووشوم..!
الله يرحم الفن المصري الأصيل..ّ
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 517 ] نشر منذ 14 ساعة
قول حد الأرنب..!
حتى في الأرقام مبالغ فيها أوي أوي أوي..؟
والله ان الفن يمين وهو يسار الي مسوي نفسة مايكل جاكسون سلاسل وملابس خلع واساور وقصات ووشوم..!
الله يرحم الفن المصري الأصيل..ّ
عبود[ عدد التعليقات: 2124 ] نشر منذ 11 ساعة
فيه عشرات الفنانين المصريين المبدعين والمحبوبين والرائعين لكن هذا محمد رمضان ما احس انو فنان اصلا والاعلام لعب 99% من ايهام الناس بانو نجم ، ومثل ما قال الاخ المعلق اللي قبلي الفن في ديرة ومحمد رمضان في ديرة ثانيه تماما
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6131 ] نشر منذ 11 ساعة
ربنا يزيدك فنان محترم علي الاقل صريح و صادق و يستاهل هو و تامر حسني