بالفيديو.. صحفية سورية لجندي تركي منعها من التصوير« هذه أرضنا »

دمشق(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق نشوب مشادة كلامية بين صحفية سورية تعمل لمصلحة إحدى القنوات العربية وجندي تركي كان ضمن دورية تركية في الشمال السوري ، بعد أن منعها من التصوير.

وكان طلب الجندي التركي بلغة عربية ضعيفة من الصحفية الابتعاد عنه مسافة 100، لكن المراسلة ردّت عليه بالسؤال “لماذا أبتعد 100 متر؟ هذه أرض سورية، هذه أرضنا، إذا دخلنا الأرض التركية يمكنك أن تتكلم”.

وشنّت تركيا هجوماً في الشمال السوري على المناطق التي يتمركز فيها الأكراد، في عملية هدفت إلى إبعاد قوات سوريا الديمقراطية عن الحدود التركية.. ولاقت العملية رفضاً دولياً، خاصة من الولايات المتحدة وأوروبا.

وارتكب الجيش التركي والفصائل السورية الموالية له انتهاكات بحق المدنيين في المناطق التي توغل فيها ، وتسيّر أنقرة وموسكو دوريات مشتركة في تلك المناطق التي تشهد توتراً عسكرياً.

