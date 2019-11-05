احذر.. النوم على الجانب الأيمن يسبب مخاطر عديدة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

نبهت دراسة بضرورة تجنب النوم على الجانب الأيمن من الجسم، وذلك بسبب وجود الشريان الأورطي الرئيس الممتد من القلب نحو الجانب الأيسر من الجسم لينقل الدم عبر الجسم، كما يوجد عدة أسباب أخرى سنستعرض أبرزها في هذا التقرير.

والسبب هو وجود الشريان الأورطي الرئيس الممتد من القلب نحو الجانب الأيسر من الجسم لينقل الدم عبر الجسم.

• إبطاء الدورة الدموية

الاستلقاء على الجانب الأيمن يؤدي إلى إبطاء الدورة الدموية؛ لأن الدم يجب أن يضخ إلى الأعلى كما أنه يؤدي إلى إبطاء عمل البنكرياس.

• حرقة المعدة

يمكن لوضعية النوم الخاطئة أن تزيد من حالات حرقة المعدة كون المريء يقع على الجانب الأيمن، بحيث يمكن للحمض المعدي لدى الأشخاص الذين ينامون على الجانب الأيمن أن ينساب عائدًا إلى المريء.