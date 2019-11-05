بالفيديو.. أحلام حسن تثير ضجة بعد إزالة الفيلر الدائم والمؤقت من وجهها

خالد الظفيري(صدى):

أثارت الفنانة الكويتية أحلام حسن ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب كشفها عن إزالتها لكل الفيلر الموجود في وجهها مصنفة إياه للفيلر الدائم والمؤقت وكيف بدت بعد إزالته.

وظهرت أحلام حسن في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل ، بملامح مختلفة بعد أن أكدت لمتابعيها أنها أزالت كل الفيلر من وجهها وسعيدة بالنتيجة النهائية.

على الصعيد الشخصي كانت الفنانة أحلام حسن قد احتفلت منذ فترة بحفل تخريجها من الجامعة بدرجة الدكتوراة في حفل ضخم ومميز جمعت من خلاله زملائها من النجوم والأهل والأقارب بدت فيه كالعروس بتفاصيل حفل أخاذه فرحاً منها بتخريجها برسالة الدكتوراة بعد تعب وعناء دراسي طويل.

