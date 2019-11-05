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بالفيديو.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس زيارته لـ«الخطيب» بمنزله

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس زيارته لـ«الخطيب» بمنزله
نواف السالم(صدى):

تحدث المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن كواليس الصلح مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري بعد أزمتهما الأخيرة ، والتي أثارت ضجة واسعة خاصةً في الشارع المصري .

وقال “آل الشيخ ” في لقاء له مع مقدم الفيديوهات الكوميدية “مصطفى البنا ” : كان أهم حاجة بالنسبة لي إني أطمن على صحته، وطول فترة الزيارة متكلمناش في الماضى أبداً، وكان الكلام عن المستقبل، وكنت أول مرة أشوف أحفاده بعد عزومة حلوة في منزله .

وأضاف أنه لم يتفق مع الخطيب على شئ بعينه بما في ذلك مشروع استاد الأهلي ،قائلاً : الحاجة الوحيدة اللى اتفقت فيها مع الخطيب إننا مندخلش حد بينا، ويكون في خط ساخن والتواصل معه فقط ” ، إلا أنه أبدى عدم ممانعته استكمال الفكرة حال الموافقة .

ووجه آل الشيخ كلمته للجمهور المصري المعروف بالمنافسة الشرسة بين الناديين الأهلي والزمالك ، قائلاً : أنا من جمهور الأهلي وده مش عيب ولا جريمة، وجمهور الزمالك على عيني وراسي وفترة وعدت، والزمالك نادي كبير طبعاً بس بعد الأهلي .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1039 ] نشر منذ 9 ساعات

يا جماعة الخير لا ترفعونه اكثر من حجمه.. ترى الغراب هو الغراب يستحيل يكون صقرا.. ارجوا منكم فهم التعليق..

[ عدد التعليقات: 5961 ] نشر منذ 39 دقيقة

ربي يحفظك

ويسعدك

زي ما ادخلت الفرح والسرور لقلوبنا

موفق معالي المستشار

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