بالفيديو.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس زيارته لـ«الخطيب» بمنزله

نواف السالم(صدى):

تحدث المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن كواليس الصلح مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري بعد أزمتهما الأخيرة ، والتي أثارت ضجة واسعة خاصةً في الشارع المصري .

وقال “آل الشيخ ” في لقاء له مع مقدم الفيديوهات الكوميدية “مصطفى البنا ” : كان أهم حاجة بالنسبة لي إني أطمن على صحته، وطول فترة الزيارة متكلمناش في الماضى أبداً، وكان الكلام عن المستقبل، وكنت أول مرة أشوف أحفاده بعد عزومة حلوة في منزله .

وأضاف أنه لم يتفق مع الخطيب على شئ بعينه بما في ذلك مشروع استاد الأهلي ،قائلاً : الحاجة الوحيدة اللى اتفقت فيها مع الخطيب إننا مندخلش حد بينا، ويكون في خط ساخن والتواصل معه فقط ” ، إلا أنه أبدى عدم ممانعته استكمال الفكرة حال الموافقة .

ووجه آل الشيخ كلمته للجمهور المصري المعروف بالمنافسة الشرسة بين الناديين الأهلي والزمالك ، قائلاً : أنا من جمهور الأهلي وده مش عيب ولا جريمة، وجمهور الزمالك على عيني وراسي وفترة وعدت، والزمالك نادي كبير طبعاً بس بعد الأهلي .