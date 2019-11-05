رونالدو يتسبب في أزمة كبيرة لريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

يواجه هجوم نادي ريال مدريد أزمة كبيرة في الموسم الحالي وفي الموسم الماضي وذلك منذ رحيل النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ حيث تعادل الريال سلبيا في بيرنابيو أمام ريال بيتيس ليفشل في انتزاع الصدارة من غريمه التقليدي برشلونة.

ويعيش ريال مدريد عقم تهديفي في الكثير من المباريات، حيث لا يوجد سوى هداف واحد في الفريق هو كريم بنزيما الذي سجل 7 أهداف في 14 مباراة خاضها الفريق حتى الآن، بمعدل نصف هدف في المباراة، بينما لم يسجل لوكا يوفيتش سوى هدف وحيد، والأمر نفسه ينطبق على إيدين هازارد، أما بيل فسجل هدفين.

ومنذ رحيل رونالدو، لم يجد ريال مدريد ضالته في لاعب يمكنه سد فراغه، كما أن أمنيتهم في تكوين فريق جماعي قادر على تسجيل أهداف كريستيانو، لم تتحقق بل وكان الفشل التاريخي في انتظار الميرنجي بكل المسابقات.