قائد مركبة ينجو من كارثة بعد تعطل مثبت السرعة على طريق المزاحمية

بدر الحارثي(صدى):

تسبب عطل في مثبت السرعة لسيارة لأحد المواطنين قادمة من القويعية إلى الرياض في زيادة سرعة المركبة إلى 150 كم في الساعة وفقدان السيطرة على السيارة رغم محاولات سائق المركبة لإيقافها والتي باءت بالفشل .

فاستنفرت دوريات أمن الطرق وأخلت الطريق أمام السيارة المسرعة ، وتمكنت دوريات أمن الطرق من إيقاف المركبة دون حدوث إصابات أو أضرار لقائد المركبة أو سالكي الطريق .

و قدم محافظ المزاحمية سلطان السديري شكره لقائد أمن طرق المزاحمية المقدم فارس الفصام و زملاءه أفراد الدورية الأمنية على تفانيهم في إيقاف المركبة دون حدوث أضرار لسالكي الطريق .