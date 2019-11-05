حتى عام 2027.. «WWE» تعلن تمديد شراكتها مع المملكة
كشفت ” WWE ” اليوم الثلاثاء، أنها مددت شراكتها مع الهيئة العامة للترفيه حتى عام 2027؛ لإقامة حدث سنوي واسع النطاق.
وأصدرت ” WWE ” بيان قالت فيه: ” في أعقاب نجاح حدث جوهرة التاج التاريخي في الرياض، مدت WWE والهيئة العامة للترفيه الشراكة حتى عام 2027؛ لتشمل مشاركة سنوية كبيرة ثانية ” .
وأضافت: ” نواصل العمل من أجل إبرام اتفاقيات في مجالات عديدة، منها التغطية الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ” .
وتابعت: ” وتُظهر هذه الشراكة طويلة الأجل التزام الطرفين بجلب الترفيه الرياضي إلى المنطقة ودعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ” .
بسيط123[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 52 دقيقة
شراكة سوء – واضاعة اموال المسلمين والبلد فيما لا خير فيه ، ويتحمل ذلك المسؤولون عن ذلك ، نسأل الله أن ييسر لنا حسن التدبير والحكمة فيما جعله تحتنا من مسؤوليات …الله يصلح الاحوال .