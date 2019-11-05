بالفيديو.. ندى باعشن ترد على الهجوم ضدها: أفتخر بالحضارم

فهمي محمد(صدى):

تعرضت المدونة وسيّدة الأعمال السّعوديّة ذات الأصول اليمنيّة، ندى باعشن، لهجوم شرس عقب ظهورها مؤخرًا على إحدى الفضائيات بتصريحات أثارت المجتمع عامة، ومجتمع غرب المملكة خاصة ” جدة – مكة – الطائف “.

وكانت باعشن قد قالت، أن: ” أغلب الحجاز حضارم ” ، ملمّحة إلى أنّ سكّان منطقة الحجاز من أصول يمنيّة؛ ليطالب الكثيرون بمساءلتها حول هذا التصريح الذي يتّسم بالعنصريّة والتفرقة والأكاذيب والذي يجرّمه القانون.

وفي السياق نفسه، ردت باعشن؛ قائلة: ” أنا بالغلط قلت ” كل الحجاز حضارم ” وهذا بسبب الربشه إللي كنت فيها، وأنا افتخر بأصلي وبالحضارم، وافتخر كوني سعودية، لكن ازعجني تجاهل مقدمي البرنامج لأعمالي وتركيزهم على الأصل “.

وتابعت: ” أنا تعرضت للتجريح ولكن هذا لا يهمني، وإللي صار في اللقاء كان بمجرد الإثارة، وما يهمني هو أن يكون بلدنا مستقر دون النظر في الأمور غير المهمه، والأهم أننا نعيش في بلد فيها خير وأمن وفوق هذا كله جالسين نذم بعض ” .