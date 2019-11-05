ردا على الاتحاد.. نادي أبها يؤكد قانونية مشاركة أحمد مصطفى

نواف السالم(صدى):

طالبت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لـ اتحاد كرة القدم نادي أبها بالرد على احتجاج نادي الاتحاد، فيما يتعلق بعدم نظامية مشاركة لاعب المواليد بالنادي أحمد مصطفى في مباراة الفريق ضد الاتحاد في الدوري.

وأعطت اللجنة إدارة نادي أبها مهلة لمدة 24 ساعة للرد على الدعوى، ومن المنتظر أن تعلن اللجنة خلال الأسبوع الحالي نتيجة الاحتجاج.

ومن جانبه، قال مسؤول الاحتراف بنادي أبها محمد أبو حثرة، أن النادي تلقى خطابًا من لجنة الانضباط والأخلاق يؤكد رفع نادي الاتحاد احتجاجًا رسميًا ضد مشاركة اللاعب أحمد مصطفى.

وأوضح ” أبو حثرة ” أنه تم الرد عليه يوم الجمعة الماضية، قبل انتهاء المهلة المحددة من قبل اللجنة.

وتضمن رد النادي مسوغات وبراهين تؤكد سلامة مشاركة اللاعب قانونيًا، بالتعاون والترتيب مع مكتب محاماة متخصص في النزاعات الرياضية، وهو ما يعزز صحة موقف النادي.