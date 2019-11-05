«تعليم الباحة» تتخذ إجراءات في واقعة صفع المعلم.. وتؤكد: لن نتهاون في حقه

إبراهيم الزهراني(صدى):

وجه مدير عام التعليم بمنطقة الباحة بتشكيل لجنة لزيارة المدرسة الإبتدائية التي شهدت واقعة اعتداء ولي أمر طالب على المعلم بالصفع على وجهه أثناء الحصة الدراسية والتحقيق في الواقعة وملابساتها .

وأكد متحدث “تعليم الباحة ” محمد هضبان أن المنطقة لن تتهاون في حق المعلم وستتابع الواقعة لإكمال اللازم وفق اللوائح والأنظمة .

ويأتي ذلك وسط تصاعد المطالبات بإقرار نظام لتغليظ عقوبة المعتدين على الطاقم المدرسي أسوة بنظام حماية الممارس الصحي والعاملين بالجهات الحكومية المختلفة .

الجدير بالذكر أن النيابة العامة تحقق في الواقعة بعد تقديم المعلم بلاغ ضد ولي الأمر المعتدي في حينه .

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