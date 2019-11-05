«تعليم الباحة» تتخذ إجراءات في واقعة صفع المعلم.. وتؤكد: لن نتهاون في حقه
وجه مدير عام التعليم بمنطقة الباحة بتشكيل لجنة لزيارة المدرسة الإبتدائية التي شهدت واقعة اعتداء ولي أمر طالب على المعلم بالصفع على وجهه أثناء الحصة الدراسية والتحقيق في الواقعة وملابساتها .
وأكد متحدث “تعليم الباحة ” محمد هضبان أن المنطقة لن تتهاون في حق المعلم وستتابع الواقعة لإكمال اللازم وفق اللوائح والأنظمة .
ويأتي ذلك وسط تصاعد المطالبات بإقرار نظام لتغليظ عقوبة المعتدين على الطاقم المدرسي أسوة بنظام حماية الممارس الصحي والعاملين بالجهات الحكومية المختلفة .
الجدير بالذكر أن النيابة العامة تحقق في الواقعة بعد تقديم المعلم بلاغ ضد ولي الأمر المعتدي في حينه .
إقرأ أيضاً :
اترك تعليقاً