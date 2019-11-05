صالح الجسمي يكشف تفاصيل حبس وجلد إعلامية شهيرة (فيديو)

نايف السالم(صدى):

كشف الإعلامي صالح الجسمي، عن صدور حكم بالحبس من محكمة الاستئناف في جدة، ضد إعلامية وفاشينيستا شهيرة رفض ذكر اسمها.

وأكد «الجسمي» أنه حصل على تأييد حكم من محكمة الاستئناف في جدة ضد إعلامية وفاشينيستا بالحبس لمدة عام وحلدها 70 جلدة وتغريمها غرامة مالية 100 ألف ريال، والذي كان صدر من المحكمة الابتدائية من قبل.

وأوضح أنه تقرر أيضًا إغلاق حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»؛ بسبب ابتزازها لشخص آخر وعلاقة محرمة ونشر صورة لشقيقته، لافتًا إلى أن القانون لابد وأن يأخذ مجراه ويتم تطبيقه على الجميع ويجب على الجميع الالتزام بالاحترام وضبط النفس.