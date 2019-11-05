مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعقد اجتماعه الأول

سعيد العجل(صدى):

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على أهمية أن يكون المجلس فاعلاً ومساهماً في الإشراف الفعال على عمل المركز، وتوفير الممكنات اللازمة ليقوم بأعماله بكفاءة وفعالية.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركز الأثنين، برئاسة المهندس الفضلي، حيث يعتبر المركز أحد المراكز البيئية الوطنية التي صدرت بإنشائها عدة قرارات من مجلس الوزراء هذا العام.

واستعرض المجلس الاستراتيجية الوطنية للبيئة، والإطار المؤسسي الجديد لقطاع البيئة، ودور صندوق البيئة والمراكز الوطنية البيئية الجديدة في الارتقاء بحماية البيئة وتنميتها وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، والتي تتطلع للوصول بحماية البيئة في المملكة، إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال على مستوى العالم.

كما وافق المجلس على تعيين الدكتور محمد قربان رئيساً تنفيذياً للمركز، والأستاذ عبدالله السحيباني نائباً للرئيس التنفيذي، ليقودا أعمال التأسيس وتفعيل أنشطته وبرامجه.

وأكد الاجتماع، على أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يتولى أحد الجوانب المهمة من النطاق البيئي، وهو تنمية الحياة الفطرية البرية والبحرية والتنوع الأحيائي في المملكة، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، وإدارة البرامج المختلفة لإكثارها وإعادة توطينها، وحماية الأحياء والموائل البحرية مثل الشعب المرجانية التي تعتبر من الأولويات البيئية التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للبيئة.