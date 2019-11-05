جامعة الأميرة نورة توفر وظائف أكاديمية شاغرة باللغة الصينية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن وظيفة أكاديمية شاغرة درجة ” معيد ” تخصص (لغة صينية)، بينما اشترطت أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية من العنصر النسائي، وأن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو غير سعودية معترف به.

واشترطت الجامعة، ألا يقل تقديرها العام في مرحلة البكالوريوس عن ” جيدجداً”، وألا يتجاوز عمرها 30 عاماً، وإذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج ماجستير وفق شروط الجامعة، ويجب أن يكون التخصص مدرج في الإعلان، واجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.

وأضافت، أن تكون حاصلة على ما لا يقل عن مستوى (VI) في اختبار HSK (اختبار الكفاءة اللغوية في اللغة الصينية). (إرفاق صورة من الشهادة)؛ فيما المستندات المطلوب إرفاقها:

1- صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة (بطاقة الأحوال المدنية) سارية المفعول.

2- إرفاق صورة المؤهل العلمي (الوثيقة) والسجل الأكاديمي.

3- صورة طبق الأصل للوثائق من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم إذا كانت حاصلة عليها من خارج المملكة.

4- إرفاق المستندات المطلوبة المذكورة في الشروط.

5- السيرة الذاتية.

6- الخبرات السابقة (إن وجدت).

وأوضحت أن التقديم عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني (بوابة التوظيف الإلكترونية) ( اضغط هنا​​ ) وينتهي بنهاية يوم الخميس تاريخ 1441/3/17هـ الموافق 2019/11/14م؛ بينما سوف يتم استبعاد طلب الوظيفة في الحالات الآتية:

1- عدم إرفاق الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة.

2-​ عدم إرفاق المستندات المطلوبة بالشروط، أو عدم انطباق شروط الوظيفة، أو عدم استكمال البيانات المسجلة.

يمكن للمتقدمة تعديل وتحديث البيانات والمستندات أثناء فترة التقديم، ولا يقبل إرفاق أي مستندات بعد انتهاء الفترة المحددة للتقديم، على أن تتحمل المتقدمة مسؤولية صحة البيانات المدخلة ومطابقتها للمستندات المطلوبة.

وأشارت الجامعة إلى الاطلاع على دليل الاستخدام لنظام التوظيف الإلكتروني قبل التقديم على الوظائف، عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا