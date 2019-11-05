كلوب يرفض انتقادات غوارديولا لـ «ماني»

ماجد محمد(صدى):

كشف المدرب الألماني يورغن كلوب، عن رفضه الانتقادات التي تعرض لها اللاعب السنغالي ساديو ماني من قبل مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا بعدما وصفه بالغطاس وأنه يتحايل للسقوط لنيل الأخطاء.

وحصل ماني على بطاقة صفراء في فوز ليفربول أمام استون فيلا بداعي التمثيل للحصول على ركلة جزاء؛ حيث صرح كلوب: ” لست في المزاج الذي يسمح لي التحدث عن مانشستر سيتي في الوقت الحالي ” .

وتابع: ” ماني ليس غطاسًا، أنا متأكد 100% أنه ليس كما يصفه مدرب مانشستر سيتي، ولا أعلم كيف وصفه بهذه الطريقة.. لا أعرف كيف كان هناك وقت لجوارديولا للتعليق على ركلة جزاء ساديو ماني التي لم تحتسب أمام أستون فيلا ” .