نجوم من الهلال وأوراوا لن يشاركوا في نهائي آسيا 2019

طلال الغامدي(صدى):

تشهد منافسة الهلال وأوراوا الياباني المرتقب يوم السبت المقبل ضمن منافسات نهائي دوري أبطال آسيا وجود أكثر من نصف اللاعبين الذين شاركوا في آخر مباراة بينهما عام 2017 والتي انتهت بفوز أوراوا .

وغادر 8 لاعبين منذ نهائي 2017 منهم أسامة هوساوي الذي اعتزل الموسم الماضي ، ونيكولاس ميلسي الذي غادر لنادي الوحدة بجانب لعبه بالإمارات .

كما رحل مختار فلاته لتثميل القادسية مع نهاية الموسم الماضي ،فيما يستعد ياسر القحطاني لإعلان اعتزاله خلال أيام .

أما “الماسات الحمراء ” فقد غادر منهم منذ 2017 رافائيل سيلفي ، واتارو أندو ، وتسوكاسا أوميساكي ، وزلاتان ليوبييانكيتش الذي توقف عن اللعب .