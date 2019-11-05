« سيتي » تطلق خدمات الحفظ الأمين للأوراق المالية وإتمام وتسوية المدفوعات في السعودية

الرياض(صدى):

أعلنت اليوم مجموعة “سيتي جروب” المصرفية عن حصولها على عضوية السوق المالية السعودية (بورصة تداول). كما أعلنت المجموعة عن توسعة خدماتها المقدمة إلى العملاء في المملكة العربية السعودية، لتشمل خدمات الحفظ الأمين للأوراق المالية وإتمام وتسوية المدفوعات.

ومن شأن هاتين الخطوتين المهمتين تمكين المجموعة من تقديم تشكيلة من الخدمات لعملائها من المؤسسات الاستثمارية في البلاد، بدءًا من التداولات المالية وحتى خدمات الحفظ الأمين للأوراق المالية وإتمام وتسوية المدفوعات.

وتلعب “سيتي” دورًا أساسيًا في أسواق رأس المال يتمثل بإتاحة خدمات التسوية لأنشطة التداول والاستثمار الخاصة بالوسطاء، وتقديم خدمات الإيداع الفرعي للبنوك والمؤسسات القيّمة على صناديق الاستثمار حول العالم في السوق المحلية. وتتيح “سيتي” من خلال عضويتها في البورصة المحلية المجال أمام العملاء لتداول الأوراق المالية في الأسواق المحلية.

وبهذه المناسبة، قالت كارمن حداد، المدير التنفيذي لمجموعة سيتي المصرفية في السعودية ، إن العملاء يتطلعون إلى “سيتي جروب” للاستفادة من اتساع امتدادها العالمي، فضلًا عن عمقها المحلّي، في سبيل الحصول على حلولٍ مالية مجزية، وأضافت: “تضع “سيتي” مجموعة فريدة من الإمكانيات أمام عملائها على امتداد دورة حياة التداول؛ انطلاقًا من المرحلة التي تسبق التداول ووصولًا إلى ما بعده، واليوم يمكننا أن نحقق هذه الإمكانيات ونتيحها لعملائنا في المملكة العربية السعودية”.

وترفع إضافة المملكة العربية السعودية إلى شبكة “سيتي” الخاصة بخدمات خدمات الحفظ الأمين للأوراق المالية وإتمام وتسوية المدفوعات عدد الأسواق المحلية التي تحظى فيها المجموعة بحضور مباشر، إلى 63 سوقًا حول العالم، وهي أكبر شبكة من نوعها في العالم، وتشمل 38 سوقًا في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، تشكّل شبكة إقليمية تُعدّ بدورها الكبرى في المنطقة.