بالفيديو.. شاب يفاجىء زوار موسم الرياض بموسيقى البوب والجاز

الرياض(صدى):

أثار الفنان الشاب يزيد فهد ، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد مشاركته في موسم الرياض، حين غنى على آلة الجيتار والساكسفون، بلون فني غربي .

وعن بداية دخول المجال الفني ، قال الفنان يزيد ، بدأت المجال الفني قبل عامين، وكانت بداياتي جداً صعبة لعدم وجود من يعلمني فنون العزف على الجيتار، ولكن استطعت أن أتعلم العزف عن طريق مقاطع يوتيوب ومتابعة كل جديد في عالم الجيتار حتى أتقنت العزف عليها.

وتابع في حديثه للعربية نت ، وايضاً أغني الموسيقى الأجنبية، وغالبا أغاني pop وبعض الأوقات Jazz، وتوجهت للغربي لأنني وجدت نفسي شغوفا بهذا النوع من الموسيقى، بحكم أنه جداً يلامس روحي في كل مرة .

وأضاف يزيد ، مشاركتي بموسم الرياض فرصة أن أظهر نفسي للناس، ومشاركتي في مثل هذه المناسبة تعتبر وقودا جميلا ومحفزا لمشواري، لاسيما أن غالبية الجمهور هم أقراني في العمر، فحين ظهوري لأول مرة كانت ردة فعل الجمهور صادمة لي، فلم أتوقع أن أجد كل هذا الإعجاب والدعم الهائل”.

ولم ينسَ يزيد الإشادة بصديقيه العازفين رواف ومعد المانع، اللذين شاركاه الظهور على المسرح.