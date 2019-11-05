زوجة محرز تكشف حقيقة الخيانة: لم نتعرض للصدمة

نواف السالم(صدى):

علقت ريتا جوهال زوجة الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على الأنباء المنتشرة حول خيانتها لزوجها مع ملاكم أمريكي.

وخرجت «جوهال» عن صمتها بترد بقوة على التقرير الذي نشرته صحيفة «ميرور» البريطانية وتناول هذا الأمر، نافية جميع التفاصيل التي تناولها التقرير.

وقالت زوجة محرز «ما نشرته الصحيفة البريطانية عار عن الصحة، وكله افتراء وكذب»، إذ نشرت الصحيفة تقريرًا أكدت خلاله أن جوهال شوهدت جالسة بانسجام في ملهي ليلي، في 23 أغسطس الماضي، مع الملاكم الأمريكي ديونتاي وايلدر.

كما نشرت صورة من التقرير على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقة «رسالة للذين لا يملكون عقلًا، الذين لم أكن أعرف بأنهم موجودون قبل ظهور إنستجرام.. أغلقوا أفواهكم رجاء.. هذا كذب وافتراء.. نحن لم نتحدث سوى عن العمل، لا يوجد أي شخص تعرض للصدمة».

وأكدت الصحيفة في تقريرها على وجود انسجام واضح بين الثنائي في الجلسة، وأن محرز أُصيب بصدمة كبيرة لدى سماعه بأن زوجته قضت أمسيتها على مائدة وايلدر في الملهى الليلي.