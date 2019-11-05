تعرف على أعراض «الشرخ الشرجي» وطرق علاجه
يُعتبر ” الشرخ الشرجي ” من ضمن المشكلات الصحية التي تواجه العديد من الأشخاص، وهو عبارة عن قطع صغير في بطانة فتحة الشرج مما يسبب الازعاج والآلم؛ لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرز أعراضه وطرق علاجه.
• الأعراض
– ألم حاد في منطقة الشرج.
وجود دم في البراز في بعض الأحيان.
– الشعور بالحرقان.
– الحكة الشديدة في منطقة الشرج.
– شرخ مرئي في منطقة الشرج.
• العلاج
– شرب كمية كبيرة من السوائل.
– تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل ” الفواكه والخضروات النيئة ” .
– الجلوس في الماء الدافئ حيث يساعد ذلك على الاسترخاء وتخفيف التهيج وزيادة تدفق الدم إلى المنطقة الشرجية.
– استخدام مرهم النتروجليسرين لتعزيز تدفق الدم إلى منطقة الشرج، وكريم الهيدروكورتيزون الذي يعتبر أحد مسكنات الألم الموضعية ويتم وضعه على فتحة الشرج لتخفيف الألم.
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