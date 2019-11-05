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تعرف على أعراض «الشرخ الشرجي» وطرق علاجه

تعرف على أعراض «الشرخ الشرجي» وطرق علاجه
متابعة- أميرة خالد(صدى):

يُعتبر ” الشرخ الشرجي ” من ضمن المشكلات الصحية التي تواجه العديد من الأشخاص، وهو عبارة عن قطع صغير في بطانة فتحة الشرج مما يسبب الازعاج والآلم؛ لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرز أعراضه وطرق علاجه.

• الأعراض

– ألم حاد في منطقة الشرج.
وجود دم في البراز في بعض الأحيان.

– الشعور بالحرقان.

– الحكة الشديدة في منطقة الشرج.

– شرخ مرئي في منطقة الشرج.

• العلاج

– شرب كمية كبيرة من السوائل.

– تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل ” الفواكه والخضروات النيئة ” .

– الجلوس في الماء الدافئ حيث يساعد ذلك على الاسترخاء وتخفيف التهيج وزيادة تدفق الدم إلى المنطقة الشرجية.

– استخدام مرهم النتروجليسرين لتعزيز تدفق الدم إلى منطقة الشرج، وكريم الهيدروكورتيزون الذي يعتبر أحد مسكنات الألم الموضعية ويتم وضعه على فتحة الشرج لتخفيف الألم.


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